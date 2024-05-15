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Тренер «Эдмонтона» о 1-м старте 32-летнего вратаря Пикара в плей-офф: «Он выглядел как парень, сыгравший 100 матчей на этом уровне»

«Ойлерс» обыграли «Ванкувер» в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (3:2, 2-2). Канадец впервые вышел в старте на матч плей-офф и отразил 19 из 21 броска «Ванкувера».

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