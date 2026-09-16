Захарова сорвала аплодисменты колкой фразой о Великобритании

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сорвала на Международном фестивале молодежи аплодисменты, заявив, что у Великобритании никогда не будет своей ракетной программы.
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