Замглавы Крымского района Кубани незаконно переоформил квартиру умершего собственника на свою мать

Замглавы Крымского района Кубани незаконно переоформил квартиру умершего собственника на свою матьВ Крымском районе Кубани возбуждено уголовное дело по факту мошенничества против заместителя главы района.
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