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Гигиена в Европе Средних веков

Гигиена в Европе Средних веков

Довольно часто я встречал в Интернете статьи, заверения, что в Средние века в Европе люди не любили мыться, хвастались тем, что купались всего пару раз в жизни (привет, Изабелла Кастильская! Видимо, она мытьё поменяла на воспитание дочери Хуаны Безумной).

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