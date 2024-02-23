Гигиена в Европе Средних веков

Довольно часто я встречал в Интернете статьи, заверения, что в Средние века в Европе люди не любили мыться, хвастались тем, что купались всего пару раз в жизни (привет, Изабелла Кастильская! Видимо, она мытьё поменяла на воспитание дочери Хуаны Безумной).