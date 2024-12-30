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Царьград

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Спешно готовятся к обороне: Киев перебросил значительную часть войск на границу с Днепропетровской областью

ВСУ стянули значительную часть войск к основной линии обороны у границы с Днепропетровской областью, на юго-запад от Красноармейска.

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