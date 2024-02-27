МТС расширила сеть домашнего интернета в Уссурийске

МТС завершила очередной этап строительства сети фиксированной связи в Уссурийске. Всего доступ к высокоскоростному домашнему интернету, IPTV и цифровым сервисам экосистемы получили более 32 тысяч семей второго по величине города Приморья, сообщает PRIMPRESS.
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