Донбасс Сегодня

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Загрузил по полной: российский журналист назвал Линой Ашрам «нассавшим под себя трансгендером»

Загрузил по полной: российский журналист назвал Линой Ашрам «нассавшим под себя трансгендером»

Известный российский журналист и телевизионный ведущий Отар Кушанашвили назвал олимпийскую чемпионку по художественной гимнастике Линой Ашрам «нассавшим под себя трансгендером».

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