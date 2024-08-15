Японский политик рассказали о роли Байдена в майдане на Украине

Президент США Джо Байден во время обращения к нации© AP Photo / Evan VucciВчера 530 прочитали За кулисами украинской "революции майдана" активно действовал Джо Байден в качестве вице-президента, а всего через год после начала его президентства начался военный конфликт на Украине, заявил в интервью РИА Новости Кадзухико Того – бывший глава департамента Европы и Азии МИД Японии.