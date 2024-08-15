МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 349 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Иваныч
    Ну зря вы так резко. От ответственности за бунт и убийства солдат и летчиков РФ их освободили, разместили в Белорусси..."Козырь" Белоусов...
  • татьяна неструева
    ты  смотри  о Вагнере  вспомнили .  то безжалостно  убивали обвиняли во  всех  грехах   а сейчас  вспомнили"Козырь" Белоусов...
  • Yvan
    А была ли она? Не интеллигентность сползла, а маска упала."Козырь" Белоусов...

Японский политик рассказали о роли Байдена в майдане на Украине

Японский политик рассказали о роли Байдена в майдане на Украине

Президент США Джо Байден во время обращения к нации© AP Photo / Evan VucciВчера 530 прочитали За кулисами украинской "революции майдана" активно действовал Джо Байден в качестве вице-президента, а всего через год после начала его президентства начался военный конфликт на Украине, заявил в интервью РИА Новости Кадзухико Того – бывший глава департамента Европы и Азии МИД Японии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Дмитриев
Почаще давайте такие титры на русском.
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх