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Регионы России

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Месси прервал две рекордные серии на чемпионате мира-2026

Месси прервал две рекордные серии на чемпионате мира-2026

Матч завершился со счётом 3:1 в пользу Аргентины после дополнительного времени. Также закончилась серия из шести игр плей-офф, в которых Месси неизменно забивал в ворота соперников — по четыре раза в 2022 году и дважды в 2026 году.

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