Экипаж вертолета Ка-52М поразили опорный пункт ВСУ в Курском приграничье

В Минобороны поделились кадрами работы по цели экипажа вертолета Ка-52М. Летчики, находясь в составе смешанной тактической группы, авиационными ракетами разнесли опорный пункт, технику и личный состав ВСУ в одном из приграничных районов Курской области.
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