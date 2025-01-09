Экипаж вертолета Ка-52М поразили опорный пункт ВСУ в Курском приграничье

В Минобороны поделились кадрами работы по цели экипажа вертолета Ка-52М. Летчики, находясь в составе смешанной тактической группы, авиационными ракетами разнесли опорный пункт, технику и личный состав ВСУ в одном из приграничных районов Курской области.