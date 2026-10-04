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Царьград

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Перед смертью Кашпировский снова взялся за своё дело. Но отменил все сеансы на сентябрь. Названа причина

Перед смертью Кашпировский снова взялся за своё дело. Но отменил все сеансы на сентябрь. Названа причина

Анатолий Кашпировский, прославившийся в конце 1980-х годов благодаря телевизионным "сеансам здоровья", умер в Москве в возрасте 87 лет.

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