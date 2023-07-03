Военное обозрение

3 470 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    у себя  в кабинетах они это  зафиксировали? Мерзко  это писать до суда.Социологи зафикси...
  • федор
    Как эта полукровка греческая и гнида фашистская задолбала. Вот кого действительно надо уничтожать так это этих ублюдк...Глава Минобороны ...
  • Валентин Щербаков
    А судьи кто, извращенцы из гейропы и пиндостана...В Гааге открылся ...

Несмотря на значительные потери, ВСУ возобновили наступление на Запорожском направлении

Несмотря на значительные потери, ВСУ возобновили наступление на Запорожском направлении

Боевики киевского режима возобновили попытки наступать на Запорожском направлении. В настоящее время основные усилия украинской армии сосредоточены в направлении населенного пункта Работино, где фиксируется накопление подразделений ВСУ.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх