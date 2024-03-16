В Поморье стартовал второй день голосования на выборах президента

На избирательных участках проголосовали почти треть всех избирателей региона — это данные на вечер пятницыНа избирательных участках проголосовали почти треть всех избирателей региона — это данные на вечер пятницыТак, в избирательной комиссии Архангельской области сообщили, что по состоянию на 20:00, 15 марта, в Поморье на избирательных участках проголосовало 217 358 человек — это 29,14 процента от общего количества избирателей региона.