Выпускники Военного университета поделились с курсантами опытом СВО по телемосту

Офицеры-выпускники Военного университета имени князя Александра Невского Минобороны России, участвующие в специальной военной операции на Краснолиманском направлении, пообщались с преподавателями и курсантами факультета военно-политической работы.
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