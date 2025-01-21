Business FM
MainЛЕНТАФИНАНСЫПОЛИТИКАОБЩЕСТВОПРАВОАВТОНЕДВИЖИМОСТЬ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Business FM

65 770 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Лепаева
    Чтобы переселится пусть строят а не сидят сложив ручки.Поработать не хотитеВ Курске переселе...
  • Валентин Громов
    ЧТО ТАК В ДРУГА ГДЕ ИХ ЛЮБОВЬ К АРТИКЕ ИЛИ ТРАМП БОИТСЯ ПОКУШЕНИЯИнаугурацию Трамп...
  • Eduard
    Мы не допустим!Великобритания до...

Игроки строительного бизнеса — об общих проблемах и собственных задачах на 2025 год

Игроки строительного бизнеса — об общих проблемах и собственных задачах на 2025 год

Представители строительной индустрии считают идеальным работодателем крупный частный бизнес, основной бизнес-задачей 2025 года — операционную эффективность, а главной «болью» руководства компаний — удержание и мотивирование кадров, особенно лучшихРезультаты исследования «Ключевые бизнес-тенденции 2025 года», которым с «Бизнес FM» поделилась компания Kontakt InterSearch Russia, рисуют масштабную картину того, как выглядит сегодня строительная отрасль, чем ее игроки в целом намерены заниматься в 2025 году и какие задачи решать в первую очередь.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх