В Уренгое появилась новая опасная подростковая банда: дочь каждый раз возвращалась домой всё тише и тише

виталий панов

Вот наглядный пример,что гражданство России надо доказать,что ты достоин быть гражданином России,а не раздавать всем подряд,потому что все эти народы бывших советских республик наши соотечественники!У себя на исторической родине они себя так не ведут,и там не называют себя абу бандитами.Почему? Их там быстро на место поставят.А в России им наглядный пример подают их сородичи,которые находятся под крышей своей диаспоры!Почему в ГД РФ не поставят вопрос,что диаспоры это не организации по обеспечению культурного передачи опыта между народами,а самые настоящие ОПГ со своим уставом и порядками! И просто необходимо запретить их нахождение на территории России,как ОПГ!