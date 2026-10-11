"We Did Not Follow Your Insane Migration Policies": Slovak MEP Crushes Brussels Bureaucrats Over Mass Crime, Riots Authored by - Remix News Staff - via Remix News, A Slovak member of the European Parliament said Wednesday that street violence, sexual attacks and Islamist agitation seen in parts of Western Europe have not occurred in Poland or Slovakia because those countries rejected the same migration policies as countries like France, Germany, and Belgium.
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