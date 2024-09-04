Телеканал RTVI
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Телеканал RTVI

315 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Пятнистый
    Бредятина. Ким и северокорейцы, в отличие от аффтаря, люди прагматичные и умныеВ Сеуле заявили о...
  • Svetlana Kuzmina
    Крысы побежали с тонущего корабля...«Обречены»: Зюган...
  • Харченко Александр
    Эти членов по правам нужно сажать в тюрьму вместе с террористамиЧлен СПЧ Меркачев...

Польша подняла самолеты в воздух из-за «напряженной ночи» на Украине

До этого Польша поднимала в воздух самолеты 2 сентября, 26 и 27 августа.<strong>Армия Польши подняла в воздух свои самолеты из-за активности дальней авиации России на западе Украины, сообщило оперативное командование польских вооруженных сил в соцсети X.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх