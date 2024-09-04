Польша подняла самолеты в воздух из-за «напряженной ночи» на Украине

До этого Польша поднимала в воздух самолеты 2 сентября, 26 и 27 августа.<strong>Армия Польши подняла в воздух свои самолеты из-за активности дальней авиации России на западе Украины, сообщило оперативное командование польских вооруженных сил в соцсети X.