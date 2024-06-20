На предложение уже отреагировали в Госдуме Участники движения "Ветераны России" обратились в МВД с предложением запретить людям старше 70 лет садиться за руль, пишет SHOT.
В России хотят запретить людям старше 70 лет водить машину
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Демидов
Это какая то дискриминация по возрастному признаку....
Ответить
15 час.
Алексей Зубов
Это что за движение такое? Причём здесь возраст. Да вы посмотрите статистику каков процент участников ДТП по возрасту. А есть такие водители, которые и в 40,50 лет водить не умеют несмотря на годы управления транспортом
Ответить
12 час.
Свежие комментарии