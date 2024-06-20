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В России хотят запретить людям старше 70 лет водить машину

В России хотят запретить людям старше 70 лет водить машину

На предложение уже отреагировали в Госдуме Участники движения "Ветераны России" обратились в МВД с предложением запретить людям старше 70 лет садиться за руль, пишет SHOT.

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Комментарии
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Владимир Демидов
Это какая то дискриминация по возрастному признаку....
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15 час.
Алексей Зубов
Это что за движение такое? Причём здесь возраст. Да вы посмотрите статистику каков  процент участников ДТП по возрасту. А есть такие водители, которые и в 40,50 лет водить не умеют несмотря на годы управления транспортом
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12 час.

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