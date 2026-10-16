Three people were killed and 16 others were injured Thursday when a bus involved in a multi-vehicle crash erupted into flames in western Canada.
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