«Как Родину не любить — Это все равно, что не любить семью, маму, своих детей.» Путин о патриотизме. Актуальные новости и аналитика на Земском Вестнике.
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«Как Родину не любить — Это все равно, что не любить семью, маму, своих детей.» Путин о патриотизме. Актуальные новости и аналитика на Земском Вестнике.
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