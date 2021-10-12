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В Москве задержали продававшую сильнодействующие вещества группировку

В Москве задержали продававшую сильнодействующие вещества группировку

В Москве полиция изъяла из незаконного оборота более 600 килограммов сильнодействующих веществ, входящих в лекарства, оборот которых ограничен в РФ.

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