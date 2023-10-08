Как найти тыквы во всех главах Metel Horror Escape Недавно в Metel Horror Escape были добавлен...

Как найти тыквы во всех главах Metel Horror EscapeНедавно в Metel Horror Escape были добавлены секретные коллекционные предметы, за сбор которых игроки смогут открыть особый внешний вид маньяка, приуроченный к празднику Хэллоуина.
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