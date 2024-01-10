Самолёт "Аэрофлота" совершил аварийную посадку в Барнауле

Лайнер летел из Москвы в Горно-Алтайск, но совершил вынужденную посадку в столице Алтайского краяВ Алтайском крае следователи Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России начали доследственную проверку по факту авиационного происшествия с воздушным судном в аэропорту Барнаула.
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