Самолёт "Аэрофлота" совершил аварийную посадку в Барнауле

Лайнер летел из Москвы в Горно-Алтайск, но совершил вынужденную посадку в столице Алтайского краяВ Алтайском крае следователи Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России начали доследственную проверку по факту авиационного происшествия с воздушным судном в аэропорту Барнаула.