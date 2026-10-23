В Актау жители 1А, 3А и 3Б микрорайонов продолжают ждать горячую воду и отопление. Среди тех, кто столкнулся с проблемой, - пациенты областной детской инфекционной больницы.
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