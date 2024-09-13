Минтранс РФ хочет ставить на учёт средства индивидуальной мобильности

Минтранс РФ предложил ставить средства индивидуальной мобильности (СИМ) на учет. Соответствующий законопроект, разработанный ведомством уже размещен на официальном портале проектов нормативных правовых актов.
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