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«Динамо-Брянск» благодаря хет-трику Пугачева переиграл «Салют Белгород»

«Динамо-Брянск» благодаря хет-трику Пугачева переиграл «Салют Белгород»

Победу над «Салютом Белгород» одержало «Динамо-Брянск» 14 октября в матче, проходившем в рамках шестнадцатого тура второго дивизиона Футбольной национальной лиги (ФНЛ-2).

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