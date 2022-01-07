«Торонто» выставил Ника Ричи на драфт отказов. У него 8 очков в 30 матчах сезона, кэпхит – 2,5 млн долларов

«Торонто» выставил форварда Ника Ричи на драфт отказов. 26-летний игрок в текущем сезоне набрал 8 (1+7) очков в 30 матчах регулярного чемпионата НХЛ при полезности «минус 5».
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