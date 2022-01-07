Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Адиль Акбулатов
    А как договорится приехать нет номера телефона ни адреса?Тренерский штаб «...
  • Олег Обабков
    Да зачем же так либеральничать? Сразу расстрелять обоих нарушителей правопорядка. И все сразу оденут маски. Даже дома.За отказ надеть м...
  • Игорь Воробьев
    Обоих посадить (тренера и дамочку). Совсем оборзели.За отказ надеть м...

«Торонто» выставил Ника Ричи на драфт отказов. У него 8 очков в 30 матчах сезона, кэпхит – 2,5 млн долларов

«Торонто» выставил форварда Ника Ричи на драфт отказов.  26-летний игрок в текущем сезоне набрал 8 (1+7) очков в 30 матчах регулярного чемпионата НХЛ при полезности «минус 5».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх