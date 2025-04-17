Бизнес попросил отменить минимальный порог турналога в 100 рублей

Расчет туристического налога по минимальной ставке в размере 100 рублей необходимо отменить, следует из письма «Опоры России» руководителю секретариата комиссии Госсовета РФ по направлению «Эффективная и конкурентная экономика» Юлии Шваковой (фрагмент есть у «Известий»).
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