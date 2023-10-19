Минобороны сообщило об уничтожении склада с боеприпасами для украинской авиации

Прицельный удар по средствам поражения противника был нанесен по складу ВСУ на аэродроме Лозовое.Помимо ударов по объектам боевой авиации ВСУ в Днепропетровской области, ВКС России поразили командно-наблюдательные пункты украинской армии в ДНР и Запорожской области.