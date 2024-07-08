«Ведомости»: бывший замминистра обороны Цаликов может стать членом СФ

Экс-заместитель министра обороны России Руслан Цаликов может стать членом Совета Федерации. Информацию со ссылкой на источники, близкие к органам власти Республики Тыва, озвучили авторы газеты «Ведомости».
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