Эксперт Магомедов: Подорожание борщевого набора — нормальное явление

Заместитель исполнительного директора Российской Ассоциации экспертов рынка ритейла (РАЭРР) Шамиль Магомедов объяснил, что подорожание борщевого набора на 10-12% вызвано опустошением запасов сельхозкультур, — передает «Радио 1».
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