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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Морозов о 5-минутном удалении за удары в пах: «Правило оставляем в силе, слабину давать нельзя. Это одно из самых грубых нарушение в хоккее»

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал, что лига планирует оставить в силе 5-минутые удаления за удары в пах.

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