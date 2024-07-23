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Петербургский дневник

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На кросс-марафон «Щучий» петербуржцы могут добраться на ретропоезде

На кросс-марафон «Щучий» петербуржцы могут добраться на ретропоезде

Мероприятие пройдет 27 июля В ближайшую субботу, 27 июля, ретропоезд «Лахта» доставит пассажиров от Финляндского вокзала до точки старта кросс-марафона «Щучий», который пройдет на территории природного заказника «Озеро Щучье».

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