При крушении Бе-200 в Турции погиб российский летчик Евгений Кузнецов

Константин АнатольевПолитикаПри крушении Бе-200 в Турции погиб российский летчик Евгений Кузнецов МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Российский летчик Евгений Кузнецов, ставший главным героем фильма "Форсаж.Вернуться к статье42НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьМайер АрмановИнтересно знать какая необходимость была направлять в страны НАТО помощь для тушения пожаров, в то время, когда своя страна охвачена пожарами и нуждается в средствах тушения? Кто будет возмещать ущерб и оказывать материальную помощь за разбитый самолет и гибель нашего летчика?ВХвячеслав харченкоДеньги платят.ВХвячеслав харченко5 погибло и три с турецкой стороны.Анатолий ФедоровКто виноват в том, что самолёты были направлены туда? Это не трудно догадаться, как быстро присвоили экипажу героев и ... надо же было откреститься (откупится) от этого трагического события.Комментировать
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