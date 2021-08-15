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При крушении Бе-200 в Турции погиб российский летчик Евгений Кузнецов

При крушении Бе-200 в Турции погиб российский летчик Евгений Кузнецов

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Российский летчик Евгений Кузнецов, ставший главным героем фильма "Форсаж.

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Майер Арманов
Интересно знать какая необходимость была направлять в страны НАТО помощь для тушения пожаров, в то время, когда своя страна охвачена пожарами и нуждается в средствах тушения? Кто будет возмещать ущерб и оказывать материальную помощь за разбитый самолет и гибель нашего летчика?
вячеслав харченко
Деньги платят.
вячеслав харченко
5 погибло и три с турецкой стороны.
Анатолий Федоров
Кто виноват в том, что самолёты были направлены туда? Это не трудно догадаться, как быстро присвоили экипажу героев и ... надо же было откреститься (откупится) от этого трагического события.

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