ДНК загадочной женщины выявила родственные связи древнейших людей

Исследователи из Института эволюционной антропологии Макса Планка обнаружили связь между останками древней женщины, найденными 50 лет назад в чешской пещере Златый кунь, и людьми, населявшими Европу около 45 тысяч лет назад.
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