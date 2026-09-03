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Студентов Алматы предупредили о новых схемах вовлечения в наркоторговлю через интернет

Студентов Алматы предупредили о новых схемах вовлечения в наркоторговлю через интернет

В Алматы прошел городской профилактический форум «Жарқын болашақ» для студентов первого курса Казахского национального медицинского университета имени С.

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