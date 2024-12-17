Роджер Уотерс высказался против санкций США в отношении российских СМИ

Создатель британской музыкальной группы Pink Floyd Роджер Уотерс обрушился с критикой на власти Соединённых Штатов Америки из-за того, что они при помощи санкционных мер начали оказывать давление на зарегистрированные в России издания и радиостанции.
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