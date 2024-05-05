Пушилин поздравил жителей ДНР с Пасхой

Глава ДНР Денис Пушилин поздравил жителей региона с праздником Пасхи, сам он посетил праздничное богослужение в одном из храмов Донецка вместе с первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко.
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