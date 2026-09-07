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Вести Севастополь

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Какие изменения в топливной выдаче Севастополя будут с 8 сентября

Какие изменения в топливной выдаче Севастополя будут с 8 сентября

С завтрашнего дня на заправках «ТЭС» и «АТАН» меняется схема реализации топлива.На АЗС «ТЭС» завтра, 8 сентября, стартует продажа трех марок бензина — АИ-95, АИ-95 NP и АИ-92 — исключительно по QR-кодам с лимитом 20 литров по цене до 100 рублей за литр.

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