Калининградские власти предупредили об ошибках на мемориалах

Исправление ошибок в увековечивании имен погибших воинов на мемориалах Великой Отечественной войны будет продолжено, сообщило министерство муниципального развития и внутренней политики Калининградской области, сообщает 29 июля сетевое издание «Новый Калининград».
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