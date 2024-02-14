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«Когда русские ушли из Афганистана, мир в страну так и не вернулся»

«Когда русские ушли из Афганистана, мир в страну так и не вернулся»

Советский контингент покинул Афганистан 35 лет назад — 15 февраля 1989 года. Конфликт длился почти 10 лет и, по мнению многих историков, закончился поражением СССР и стал одним из первых «звоночков», который ознаменовал скорый развал страны.

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