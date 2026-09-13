Все взаправду? Журналистка, объявившая жену Макрона мужчиной*, выиграла суд

Наташа Рей, распространявшая утверждения о супруге президента Франции, полностью оправдана. Об этом «Известиям» сообщил адвокат журналистки Франсуа Данглеан.
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