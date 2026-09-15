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Киев утратил выход в Чёрное море через Днепро-Бугский лиман

Киев утратил выход в Чёрное море через Днепро-Бугский лиман

   Порт Николаева в объективе российского ударного БПЛА Украина утратила выход в Черное море через Днепро-Бугский лиман, проход судов там заблокирован российскими военными, заявил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Alex Nемо
Alex Nемо

По странной причине лично меня это нисколько не расстраивает.
А вот если уркаина потеряет доступ еще и к морским перевозкам и переправам через Дунай и Тиссу, вот тогда даже обрадует!

Профиль пользователя ШКИПЕР
ШКИПЕР

В военных сводках МО РФ каждый день есть сообщения, что в портах Одесса, Черноморск или на подходе к ним повреждаются или уничтожаются морские суда с военными грузами для ВСУ. А СМИ сообщало, что не одно судно в эти порты не заходит , что Укрорейх отрезан от выхода в море, а сухогрузы ходят и даже разгружаются в этих портах. Можно ли верить данному сообщению о Днепро - Бугском лимане ?