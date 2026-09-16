Дэвид Петреус, экс-директор ЦРУ, заявил, что Украина ведет войну за интересы НАТО против Москвы. Владимир Путин в мае обвинил западные элиты в провокации украинского конфликта, утверждая, что они используют украинцев в этом противостоянии.