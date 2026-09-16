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Царьград

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Экс-директор ЦРУ объявил о поддержке Украиной НАТО против Москвы

Экс-директор ЦРУ объявил о поддержке Украиной НАТО против Москвы

Дэвид Петреус, экс-директор ЦРУ, заявил, что Украина ведет войну за интересы НАТО против Москвы. Владимир Путин в мае обвинил западные элиты в провокации украинского конфликта, утверждая, что они используют украинцев в этом противостоянии.

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