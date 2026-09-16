Дэвид Петреус, экс-директор ЦРУ, заявил, что Украина ведет войну за интересы НАТО против Москвы. Владимир Путин в мае обвинил западные элиты в провокации украинского конфликта, утверждая, что они используют украинцев в этом противостоянии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Migration Policy ...
- "Успейте до 1 ноя...
- КЕ Самый влиятельный...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым