22 дизайнерских ляпа, за которые одновременно стыдно и смешно

Далеко не каждый человек может похвастаться утонченным вкусом. Например, у авторов этих «творений» их точно нет… Ниже мы покажем 22 фото невероятно странного, безумного, непрактичного и некрасивого дизайна, который может послужить примером, «как не надо делать».