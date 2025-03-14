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Китай

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По итогам переговоров глав Кыргызстана и Таджикистана подписано 16 документов

Бишкек, 13 марта /Синьхуа/ -- В рамках государственного визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Кыргызстан в четверг подписан ряд двусторонних документов, направленных на наращивание кыргызско-таджикского взаимодействия.

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