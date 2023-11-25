Германия попала в ещё большую зависимость от России, чем прежде

45K прочитали Парадокс, но пытаясь отказаться и запретить российские энергоресурсы и прочие товары, немцы только усугубили свою зависимость от России, что недавно стало известно по свежим отчетам и цифрам.
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