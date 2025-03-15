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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шарль Леклер: «У «Феррари» большой потенциал, но в третьем сегменте машина выпала из оптимального окна рабочих настроек»

Пилот «Феррари» подвел итоги квалификации к Гран-при Австралии, в которой занял 7-е место. Леклер объяснил неудачное выступление не самым оптимальным выбором настроек и тем, что проблемы усугубились именно в третьем сегменте.

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