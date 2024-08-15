Патрушев рассказал о влиянии санкций на развитие судостроения

Антироссийские санкции, принятые странами Запада с 2022 года, осложнили работу российского флота, однако при этом стимулировали нашу страну активно развивать это направление, сказал в интервью «Известиям» помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.